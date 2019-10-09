عربيا .. «معادن» الأولى في الشراكات والتعاون المجتمعي

حققت "معادن" المركز الأول في جائزة الشراكات والتعاون ضمن الجوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لعام 2019، وجاء فوز "معادن" بهذه الجائزة لدورها الشمولي الرائد والمتميز في المساهمة في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للمجتمعات السكنية والحضرية بالقرب من مناطق أعمالها، من خلال تطوير واقع تلك المجتمعات والمساهمة في توجيهها نحو مستقبل مشرق يعزز مشاركتها في التنمية الاقتصادية الوطنية في المملكة.

ويأتي تأهــل معادن للفوز بهذه الجائزة عن مبادرتها في تأسيس مدارس التميز في مدينتي عرعر وطريف، الرامية إلى تخريج أجيال وطنية متميزة من أبناء وبنات منطقة الحدود الشمالية في المملكة، بقدرات تعليمية وتأهيلية وأكاديمية فنية وعلمية، تمكنهم من مواكبة متطلبات التنمية والتطوير الاقتصادي والتجاري والصناعي الحالي الذي تعيشه المملكة، وما تطمح إليه من مستقبل عبر رؤيتها الواعدة نحو عام 2030. وأعطى التعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإطلاق هذه المبادرة، بعدا أكاديميا عالي المستوى، لما للجامعة من مكانة أكاديمية عريقة معترف بها عالميا.

وأوضح المهندس حمد بن ماجد الرشيدي - رئيس شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، أن مدارس التميز في مدينتي عرعر وطريف توصف على الدوام بأنها من بين أفضل المبادرات في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، وقد أبدت "معادن" استعدادها في عدة مناسبات أمام مجتمع الاستثمارات التعدينية العالمي لوضع خبراتها في متناول الشركات والمؤسسات الاجتماعية الراغبة في محاكاة هذه التجربة العصرية الناجحة.

كما تزامن تنفيذ مبادرة مدارس التميز في مدينتي عرعر وطريف مع الاستثمار الكبير الحكومي والخاص في تأسيس البنية الأساسية والصناعية لمدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية في المملكة، ما أوجد كادرا بشريا نوعيا شغوفا بالعمل الصناعي، قادرا على الانخراط بجدارة في نشاطات الصناعة والتصنيع والخدمات اللوجيستية عالية التقنية، التي أنشأتها "معادن" وشركاؤها من المستثمرين العالميين في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، ومع دخول المدينة منظومة الإنتاج الصناعية الاقتصادية للمملكة، وبدء تصدير منتجاتها إلى أكثر من 20 بلدا حول العالم.