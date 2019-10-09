«سيبوركس» الأولى في الشرق الأوسط إنتاجا للعوازل الإنشائية المسلحة مسبقة الصنع

أدخلت شركة المباني الخفيفة "سيبوركس"، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، صناعة الخرسانة الخلوية الإنشائية مسبقة الصنع سويدية الاختراع للمملكة كأول شركة سعودية 100 في المائة تدشن هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط معززة بخطوط إنتاج متكاملة لصناعة أنواع من الطوب العازل والألواح الإنشائية المسلحة العازلة التي يستخدم فيها حديد التسليح لتفرض الشركة بمنتجاتها المبتكرة منافستها العالمية. في وقت أضحت منتجات الشركة تمثل الأسس الرئيسة لجميع المشاريع الإنشائية العملاقة الحديثة العمرانية والصناعية والمجمعات التجارية والسكنية بتكنولوجيتها الخاصة وجودتها الفريدة في التصنيع والإنتاج والتسويق لأحدث وأرقى منتجات العزل الإنشائية المسلحة المطلوبة لكل المشاريع التنموية.

وأعرب أسامة بن عبدالرحمن الزهراني المدير العام لشركة المباني الخفيفة "سيبوركس" عن امتنانه وتقديره العميقين وبالغ الشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لما توليه من الدعم السخي والرعاية الحانية الملهمة للصناعة الوطنية بأفرعها المختلفة التي تأتي ضمن أهم استراتيجيات "رؤية المملكة 2030" التي يقود زمام نهضتها وتحولها الاقتصادي الصناعي الجذري ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي تعهد بفتح اقتصاد المملكة وصحرائها الشاسعة للعالم برمته بأضخم الاستثمارات الرائدة بشتى قطاعات الصناعة ذات القيمة المعززة للاقتصاد الوطني.

وثمن أسامة الزهراني الاهتمام الكبير للقيادة الرشيدة في وضع القرارات والتشريعات الخاصة بضرورة استخدام المواد العازلة في شتى المشاريع بأنواعها وأحجامها في المباني السكنية والمنشآت الحكومية والتجارية والصناعية، وإلزام جميع المكاتب الهندسية والاستشارية إضافة إلى المقاولين والمستثمرين والأفراد باستخدام المواد العازلة للجدران والأسقف لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الكهرباء.

وأوضح الزهراني أن "سيبوركس" عبارة عن مادة خرسانية خلوية إنشائية مسبقة الصنع سويدية الاختراع تتكون من أسمنت ورمل وماء يضاف إليها بنسبة قليلة بودرة الألمنيوم ومغنيسيوم وجير وجبس وتعالج داخل أفران تحت ضغط البخار وبدرجة حرارة معينة ليخرج بعدها المنتج جاهزا للاستعمال مباشرة.