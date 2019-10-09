الاتحاديون لأنمار: سييرا لا يتحمل الهزائم

أوضحت المصادر، أن إدارة نادي الاتحاد، بقيادة أنمار الحائلي، حرصت على الاستماع إلى عدد من لاعبي فريقها لمعرفة آرائهم حول المدرب التشيلي لويس سييرا، الذي تطالب الجماهير بإقالته بعد النتائج المتذبذبة للعميد، خلال الفترة الماضية، إلا أن اللاعبين طالبوا باستمراره ورفضوا تحميله وزر الهزائم الأخيرة على المستويين المحلي والقاري، وقالوا "مثلما ينسب الفوز للجميع لا بد أن يطبق ذات الشيء عند الخسارة".

ويحتل الاتحاد، حاليا المرتبة السادسة بـ (9 نقاط) في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز على الرائد 3 /1، قبل أن يخسر من ضمك 1 /2، والهلال 1 /3، ومن ثم العودة لطريق الانتصارات عبر بوابة الشباب 2 /1، فالتعاون 3 /0، قبل السقوط أخيرا في لقاء الحزم 1 /2، مع الإشارة إلى أنه تأهل إلى مواجهة الوصل الإماراتي في ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بيد أنه خرج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا على يد الهلال 3 /1.

وسينزل الاتحاد، ضيفا على الوحدة المتطور بقيادة الأوروجوياني دانييل كارينيو، في الجولة السابعة، ثم يستضيف أبها في الثامنة، قبل الاصطدام بالأهلي في ديربي الغربية في الجولة التاسعة أمسية الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

من جهة أخرى، طبق نادي الاتحاد، للمرة الأولى نظام البصمة للاعبين لينهي مرحلة المتابعة الورقية للحضور والانصراف للاعبين وكذلك للأجهزة الفنية والإدارية.

ويرتبط نظام البصمة مباشرة بإدارة النادي التي حرصت فور تطبيقه على إبلاغ الجميع بأنه سيتم الخصم المالي على أي شخص يتأخر عن الموعد المحدد لبصمة الدخول والخروج، فيما تقبلوا الأمر بصدر رحب، علما بأنها المرة الأولى التي يطبق فيها النظام بالرغم من محاولات بعض الإدارات السابقة فرضه.

وخضع لاعبو الاتحاد، أمس لاختبارات لياقية وبدنية، مع أخصائي اللياقة وطبيب النادي، وذلك في الحصة الصباحية التي فرضها سييرا، فيما استكمل الأخير اليوم التدريبي بمران مسائي تزامنا مع فترة التوقف الدولية الحالية.