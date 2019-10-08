قبرص واليونان ومصر تطالب تركيا بإنهاء أعمالها "الاستفزازية" في المتوسط

طالبت قبرص واليونان ومصر تركيا اليوم الثلاثاء "بإنهاء أعمالها الاستفزازية" في شرق البحر المتوسط بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية لقبرص الذي وصفته الدول الثلاث بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وقالت تركيا يوم الخميس إنها أرسلت سفينة تنقيب إلى المنطقة التي رخصت السلطات القبرصية اليونانية لشركات إيطالية وفرنسية بالتنقيب فيها.

وقالت قبرص واليونان ومصر في بيان مشترك "أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالي داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، مع إدانة الإجراءات التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي".

وصدر البيان المشترك بعد اجتماع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس وزراء قبرص نيكوس أناستاسياديس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وبحسب البيان عبرت الدول الثلاث عن قلقها إزاء "المحاولات الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة" لقبرص.