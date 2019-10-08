"مبادلة" تدرس الاستثمار في صندوق "تكنولوجيا ثان" لسوفت بنك

قال مسؤول تنفيذي كبير في صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي اليوم إن الصندوق لم يقرر بعد ما إذا كان سيستثمر في صندوق تكنولوجيا ثان أكبر حجما يتبع مجموعة سوفت بنك.

وقال إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة، خلال مؤتمر لبلومبرج "نعكف على تقييم الأمر، وسنواصل تقييمه.. لا يمكنني الإجابة بنعم أو بلا عما إذا كنا سنستثمر في صندوق رؤية 2".

واستثمرت مبادلة 15 مليار دولار في صندوق رؤية 1 التابع لسوفت بنك والبالغ حجمه 100 مليار دولار. وأبلغ مصدران مطلعان رويترز الشهر الماضي أن من المتوقع أن تستثمر مبادلة في صندوق رؤية 2 خلال الربع الرابع من 2019.

