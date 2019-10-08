صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي

قالت اليوم رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا إن الاقتصاد العالمي يمر في الوقت الحالي بمرحلة من "التباطؤ المتزامن". وأوضحت رئيسة الصندوق، وفقا لمسودة الكلمة التي ينتظر أن تلقيها اليوم في واشنطن، أنه من المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد العالمي هذا العام أيضا هو الأضعف منذ بدء العقد الحالي، وبسبب استمرار النزاعات التجارية. وأشارت جيورجيفا إلى أن الصندوق سيخفض الأسبوع المقبل تنبؤاته الرسمية للاقتصاد العالمي عامي 2019 و 2020 ، وقالت إن الصندوق يتوقع هذا العام "نموا اقتصاديا أبطأ في 90% من العالم". يشار إلى أن البلغارية جيورجيفا ترأس الصندوق منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر الجاري، خلفا للفرنسية كريستين لاجارد. وكانت جيورجيفا تتولى عدة مناصب مهمة قبل رئاسة صندوق النقد الدولي، أهمها تولي منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي. كما كانت جيورجيفا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة.
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