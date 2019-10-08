المركزي الكويتي يوافق على استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد

قرر بنك الكويت المركزي الموافقة المشروطة على طلب بيت التمويل الكويتي (بيتك) للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد - البحرين، وفي حال اتمام الاستحواذ سيكون الكيان الجديد أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم.

وجاءت موافقة المركزي التي أعلنت اليوم مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ، لحماية التنافسية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحسب ما ذكرت وكالةالأنباء الألمانية.

كما تضمنت شروط بنك الكويت المركزي ألا تمس عملية الاستحواذ بالعمالة الوطنية لا من حيث العدد ولا من حيث النسبة، وأن يقدم بيت التمويل الكويتي خطة شاملة لتحول الأصول التقليدية لما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأن تكون الخطة معتمدة من الهيئة الشرعية للبنك، على أن تخضع إجراءات التنفيذ للرقابة الشرعية المستمرة، لضمان سلامة التطبيق.

ونص قرار بنك الكويت المركزي على ضرورة أن يعقد بيت التمويل الكويتي مؤتمرا إعلاميا مفتوحا للجمهور، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والهيئة الشرعية، للإجابة على استفسارات الحضور في مختلف المجالات الفنية والشرعية.

كما اشترط بنك الكويت المركزي الإبقاء على البنك الأهلي المتحد - الكويت ككيان منفصل، حفاظا على التنافسية في القطاع المصرفي الإسلامي.

وسيكون الكيان الجديد أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم، وبالتالي أقدر على تمويل المشاريع التنموية، والإنفاق على عمليات البحث والتطوير، لتعزيز ريادة الكويت في المجالات المالية الإسلامية.