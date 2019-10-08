البيت الأبيض يبحث عن سبل للحد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الصين

أفادت بلومبيرج نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجري مناقشات بشأن قيود محتملة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الصين، مع التركيز على الاستثمارات التي نفذتها صناديق التقاعد التابعة للحكومة الأمريكية.

وقالت المصادر إن ثمة تقدما في هذا الإطار منذ ظهور مؤشرات أواخر الشهر الماضي على أن البيت الأبيض يبحث سبلا لفرض إلغاء إدراج الشركات الصينية من البورصات الأمريكية، وهو ما نفاه لاحقا المستشار التجاري بيتر نافارو باعتباره "أخبارا كاذبة".

وأورد تقرير بلومبرج اليوم أن الإدارة تبحث القيام بمزيد من التدقيق في قرارات مزودي المؤشرات لإضافة شركات صينية تعتبرها الإدارة تنطوي على خطر ملموس على المستثمرين الأمريكيين.

وفي إطار منفصل، قالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست إن الصين خفضت بالفعل توقعاتها لحدوث تقدم في محادثات التجارة مع واشنطن هذا الأسبوع وإنها ستقلص مدة إقامة وفدها ليلة واحدة.