"التقاعد" : توقعات بارتفاع أعداد المتقاعدين 105% بحلول 2027

توقعت المؤسسة العامة للتقاعد بإرتفاع أعداد المتقاعدين بنحو 105 في المائة وذلك بحلول 2027 لتصل أعدادا المتقاعدين إلى 1.8 مليون متقاعد ومتقاعدة.

وبحسب تقرير حديث للمؤسسة فإن عدد المتقاعدين الإجمالي بنهاية عام 2018 بلغ نحو 876 ألف متقاعد ومتقاعدة مقارنة بنحو 837.2 ألف متقاعد ومتقاعدة بنهاية العام 2017، حيث بلغ عدد المتقاعدين خلال العام 39.4 ألف وبزيادة 4.7 في المائة.

وبينت المؤسسة أن إجمالي المعاشات التي تم صرفها للمتقاعدين والمتقاعدات خلال العام الماضي 2018 بلغت نحو 80 مليار ريال، مقارنة بنحو 67.8 مليار ريال للعام السابق له وبزيادة 18.5 في المائة، حيث بلغت إجمالي المبالغ المصروفة تراكميا نحو 775.3 مليار ريال.

وذكرت مؤسسة التقاعد أن نسبة التقاعد المبكر من إجمالي المتقاعدين المدنين بلغت نحو 54 في المائة، حيث أن إجمالي المتقاعدين المدنين بلغت 19.8 ألف منهم 10.8 ألف تمت عبر التقاعد المبكر وذلك عام 2018، فيما بلغت أعداد المتقاعدين المدنيين المبكرين نحو 64 في المائة من إجمالي المتقاعدين المدنيين عام 2017.