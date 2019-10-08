التزاما بوعدهما.. السعودية والإمارات يدعمان السودان بـ 1.5 مليار دولار

قال وزير مالية السودان إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل نيسان، ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي في وقت متأخر أمس الاثنين إن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.