توقعات باستيراد المغرب 3.8 مليون طن من القمح الفرنسي

قال مصدرو القمح الفرنسي إن المغرب سيستورد ما يصل إلى 3.8 مليون طن من القمح اللين في موسم 2019-2020 على أن تزوده فرنسا بما نسبته 65 في المئة من تلك الكمية.

وقال فيليب أوزيل رئيس هيئة تشجيع صادرات الحبوب الفرنسية اليوم الثلاثاء إن فرنسا صدرت العام الماضي 1.4 مليون طن من القمح اللين للمغرب، بما يعادل 55 في المئة من وارداته.