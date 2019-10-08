نوبل الفيزياء إلى ثلاثة علماء كونيات

منحت جائزة نوبل الفيزياء 2019 الثلاثاء إلى الكندي-الأميركي جيمس بيبلز والسويسريين ميشال مايور وديدييه كيلو لأبحاثهم التي ساهمت في فهم أفضل لتطور الكون.

وأوضح غوران هانسون الأمين العام للأكاديمية الملكية للعلوم في السويد أن جيمس بيبلز نال نصف الجائزة "لاكتشافاته النظرية حول علم الكون الفيزيائي التي ساهمت في فهمنا لكيفية تطور الكون منذ الانفجار العظيم (بيغ بانغ)".

ومنح النصف الثاني إلى ميشال مايور وديدييه كيلو لاكتشافهما في تشرين الأول/أكتوبر 1995 للمرة الأولى كوكبا خارج النظام الشمسي يدور حول نجمة شبيهة بالشمس في درب التبانة.

وقالت اللجنة المانحة للجائزة "غيرت اكتشافاتهما كليا مفهومنا للكون".

ويدّرس بيبلز في جامعة برينستون في الولايات المتحدة فيما يدرس مايور وكيلو في جامعة جنيف. ويعمل كيلو أيضا في جامعة كامبريدج البريطانية.

وعلق الثنائي السويسري على فوزهما بالقول "إنه لأمر رائع".

وسينال بيبلز نصف المكافأة المالية المرافقة للجائزة البالغة تسعة ملايين كرونة سويدية (حوالى 830 ألف يورو) فيما يتقاسم العالمان السويسريان النصف الثاني.

ويتسلم الفائزون ميدالية ذهبية وشهادة في ستوكهولم من ملك السويد كارل غوستاف في إطار مراسم رسمية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل في ذكرى وفاة المخترع السويدي ألفرد نوبل الذي أنشأ هذه الجوائز وخصص لها الأموال من خلال وهب ثروته الطائلة إلى مؤسسة باتت تحمل اسمه.

وفاز بالجائزة العام الماضي الأميركي آرثر آشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند.

وبعد ماري كوري في 1903 والألمانية-الأميركية ماريا غوبرت-ماير العام 1963، كانت ستريكلاند ثالث امرأة فقط تفوز بنوبل الفيزياء منذ العام 1901.