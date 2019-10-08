11 فريقا من «الأضواء» .. خارج الأرض

فرضت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين على 11 فريقا من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ترك قواعدها للالتقاء بالمنافسين لهم في دور الـ64، بعد أن سحبت أمس، فيما ضمنت خمسة فرق من دوري الأضواء اللعب على ملاعبها.

وسيبدأ التعاون حامل اللقب رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة نظيره اللواء، في حين يستضيف وصيفه الاتحاد نظيره الرياض، ويلعب الأهلي والجندل، الحزم والدرع، التعاون واللواء، الهلال وعرعر، عفيف والنصر، طبرجل والشباب، وج والفيصلي، التقدم والاتفاق، عكاظ والفيحاء، الشرق والوحدة، الانتصار والفتح، الحجاز وضمك، القيصومة وأبها، هجر والرائد، الجبيل والعدالة، الشعلة مع الصقور، الساحل وأحد، الجبلين والثقبة، القادسية والروضة، العربي والباطن، نجران والخلود، المجزل وطويق، الصفا والكوكب، الأنصار والبكيرية، النهضة والأخدود، جدة وحطين، الجيل والأنوار، الطائي والوشم، النجوم والعروبة، العين والسد، الدرعية والخليج.

وينتظر أن تقام مباريات دور الـ64 من الثالث إلى العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث ستستضيف الأندية المباريات على الملاعب المحددة لها من قبل اتحاد القدم السعودي أو أقرب ملعب جاهز في حال عدم جاهزية ملعب المستضيف أو وجود ملاحظات عليه خاصة أمام الفرق الجماهيرية.

من جانبه، كشف نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات أن قرعة دور الـ32 من البطولة ستكون الثانية والأخيرة، وقال "سننظم حفلا كبيرا لأنها تحمل اسما غاليا وكبيرا، تم تجهيز قرعة هذا الدور منذ فترة طويلة وجار الاستعداد لتجهيز قرعة الدور الثاني، ستكون متواصلة حتى المباراة النهائية"، مؤكدا جاهزية كل الملاعب لاستضافة المباريات، وقال "سيتم إعلان الملاعب قريبا، غالبا سيكون الملعب الذي يستضيف فيه مبارياته أو أقرب ملعب جاهز لاستضافة مباريات الدوري".