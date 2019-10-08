أباحسين: سنتجنب القرار المتسرع

أكد الدكتور ماهر أباحسين نائب رئيس نادي الفيحاء، أن خسارة فريقه أمام الأهلي 0 / 3 في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لم تكن في الحسبان، وقال "قدمنا مستوى جيدا، لكن الحظ لم يقف إلى جانبنا إضافة إلى القرارات التحكيمية التي أثرت بشكل كبير في سير المباراة والغيابات، ولكن هذا لا يلغي أخطاء يجب تلافيها والخروج من هذه الدوامة".

ويحتل الفيحاء المركز الـ14 في سلم ترتيب المسابقة برصيد خمس نقاط، جمعها من فوز وحيد وتعادلين، حيث كسب الحزم

2 / 1، وتعادل مع الفيصلي سلبيا، والهلال 1/1، وخسر من الوحدة 0 / 1، والرائد 0 / 2، والأهلي 0 / 3.

وأضاف "ثقتنا بالجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي سيماو، كبيرة في العودة مجددا إلى الانتصارات بعد فترة التوقف الحالية، لن نتخذ قرارات متسرعة، الفريق يقدم مستوى فنيا جيدا وهناك فرصة لتلافي بعض الأخطاء ــ بإذن الله ــ ولتجاوز هذه الكبوة يجب علينا أن نعمل جميعا بروح الفريق الواحد".