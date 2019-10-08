الدوسري: هزيمة الهلال لن تخسف بالاتفاق

طالب أحمد الدوسري نائب رئيس المجلس التنفيذي في نادي الاتفاق، عشاق النادي بتجديد الثقة في عمل المدرب الوطني خالد العطوي، وقال "لن نحمل العطوي ما تعرض له فريقه من خسائر، لأننا نعلم أن الذي يملكه أكبر مما قدمه، ولا بد أن نكون منصفين، فالاتفاق قدم مستوى وأداء مذهلين في أغلب المباريات التي خاضها، لكن في آخر مباراتين لم يكن المستوى وفق المطلوب بسبب بعض الظروف".

وأضاف "لا أبرر ما حدث من نتائج سلبية لكن اللاعبين لم يقدموا المستوى المعتاد منهم أمام أبها ثم الهلال، لكن لن نجعل الخسارة الأخيرة المؤلمة تؤثر في الاتفاق وتخسف بالعمل الضخم الذي عمل خلال فترة الإعداد، والنقاط الست التي حصل عليها فريقنا من أصل ست جولات ليست مرضية إطلاقا".

ولم يكسب الاتفاق، الذي يحتل المرتبة الـ12 برصيد (6 نقاط)، سوى مباراتي الوحدة 2 / 0، والحزم 6 / 0، قبل أن يسقط أمام الأهلي 1 / 2، الفيصلي وأبها 0 / 1، وأخيرا أمام الهلال 1 / 4، بينما سيحل ضيفا على الشباب، ضمن الجولة السابعة.

وأضاف الدوسري "الاتفاق يملك العناصر التي تخوله لأن يعود بشكل رائع، لكن على أنصاره الدعم وعدم الضغط عليهم أو على مدربه العطوي، وعلينا أن نعطيهم الفرصة الكافية، فالمدرب كانت لديه بعض القناعات في الفترة السابقة وكان يرى أن تطبيقها سيسهم في تحقيق النتائج الإيجابية لكن لم يوفق وبكل تأكيد وسيعمل على تغيير بعضها، وهذا أمر طبيعي يحصل مع كبار المدربين العالميين".

وبين أن إدارة خالد الدبل لا تلام فيما حدث، مشيرا إلى أن الكل أصبح شريكا في القرار، وقال "في السابق تعمل إدارة الاتفاق وحدها برفقة مستشاريها الفنيين لكن الآن أصبح الوضع مختلفا تماما، فإدارة النادي تملك قرارا، وكذلك المجلس التنفيذي يملك قرارا، وأيضا عمر باخشوين المدير التنفيذي، ونحن الآن نعمل مع العطوي على رصد السلبيات التي أثرت في حال فريقنا كي نعالجها بشكل سريع، ولن نفصح للإعلام عما نتداوله من تقارير عمل تخص الجهاز الفني أو الإداري لا سيما أن هذا شأن داخلي"، مؤكدا أن طموح الاتفاق لم يتغير بعدما وضع هدفا بأن يكون ترتيبه بين الستة الأوائل مع إعداده للمنافسة على بطولات الموسم المقبل.

وعن استقالة هلال الطويرقي من رئاسة المجلس التنفيذي، أجاب "الطويرقي استقال لكن لن يبتعد، فالمناصب ليست من تجعل الطويرقي يدعم النادي، فهو أكثر من يدعم إدارة الدبل ويقف معها معنويا وماليا ولن نوفيه حقه مهما تكلمنا".