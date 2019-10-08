الأخضر .. موعد رحلة رام الله يتغير

قدمت إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم موعد المغادرة إلى رام الله مساء السبت المقبل بدلا من صباح الأحد المقبل، استعدادا للقاء فلسطين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023، حيث سيكون المبيت في العاصمة الأردنية عمان على أن تكون المغادرة إلى رام الله صباح الأحد على الحافلة، كي لا يتعرض اللاعبون إلى الإجهاد وخسارة المران الرئيس على ملعب المباراة.

وكان الترتيب المسبق لبعثة الأخضر هو المغادرة صباح الأحد عبر طائرة خاصة إلى عمان ثم الانتقال إلى رام الله بالحافلة في رحلة تمتد لأربع ساعات ونصف الساعة وهي مسافة الطريق ما بين مطار الملك علياء الدولي ومقر سكن البعثة.

ودشن الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد معسكره في بريدة، حيث احتضن ملعب نادي التعاون تدريبه الأول، الذي اشتمل على الإحماء والتمرير، إضافة إلى تمارين خاصة للمدافعين والمهاجمين، واكتفى اللاعب سلمان الفرج ببرنامج علاجي في العيادة، فيما أدى ياسر الشهراني تدريبات استرجاعية، فيما منح المدافع علي البليهي فرصة البقاء مع عائلته بسبب حالة وفاة.

في المقابل، أكد الحارس ‏محمد العويس أن إقامة مباراة سنغافورة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة تعد ‏تجربة ‏جميلة جدا في القصيم، وقال "نحن نشاهد بريدة مدينة جميلة ودائما نشاهد الجماهير حاضرة بكثافة في ‏المباريات المهمة، ونحن على أتم الاستعداد لسنغافورة ولا سيما أن مباراة اليمن تعد كبوة ولسنا راضين عن أدائنا وكان هناك أخطاء".

وأضاف "الكرة الآن أصبحت مختلفة عن السابق، وليس هناك شيء مخفي، فالمنتخبات تدرس طريقتك في اللعب وتتابع أدق التفاصيل لك وتستطيع أن تتعامل مع طريقة لعبك حيث لا يوجد الآن منتخب قوي ومنتخب ضعيف حتى المنتخبات الضعيفة أصبحت ترسل لاعبيها للاحتراف خارجيا، كما أنها تستقطب لاعبين محترفين يرتقون بمستوى اللاعبين المحليين".

وختم، "الاختلافات بين المنتخبات تلاشت، وهذا يصعب المهمة وليس هناك مجموعة سهلة وأخرى صعبة، حتى التصفيات الأولية الآن تعد صعبة، نحن ننتظر دعم الجماهير في جميع مناطق السعودية".