إيطاليا تعتزم طرح سندات دولارية لأول مرة منذ 10 سنوات

تعتزم إيطاليا بيع سندات دولارية لأول مرة منذ حوالي عشر سنين، بهدف جذب المزيد من المستثمرين إلى أدوات الدين الحكومي الإيطالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الاقتصاد الإيطالية القول في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه تم اختيار البنوك التي ستدير عملية الطرح الذي سيتم عبر عدة شرائح، مشيرة إلى أن البنوك التي ستدير الطرح هي "باركليز" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان تشيس".

وبحسب المؤشرات الاقتصادية فإن السندات الإيطالية هي الأفضل أداء بين سندات دول منطقة اليورو خلال العام الحالي بعائد وصل إلى 14% سنويا.

في الوقت نفسه فإن إيطاليا التي تعتبر ثاني أعلى دولة في منطقة اليورو مع حيث معدل الدين العام، تمتعت بجاذبية قوية للمستثمرين في أسواق السندات ذات العائد الثابت خلال العام الحالي وبخاصة بعد انهيار الحكومة الائتلافية الإيطالية وهو ما قلص احتمالات تجدد الصدام بين روما والمفوضية الأوروبية بشأن الأداء المالي للحكومة.

كما أن تعهد البنك المركزي الأوروبي بشراء المزيد من السندات وخفض أسعار الفائدة ساهم في تعزيز سندات دول منطقة اليورو.