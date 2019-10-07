الأسهم الأوروبية ترتفع بعد هبوطها 3% الأسبوع الماضي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعدما منيت بأكبر خسائرها في شهرين الأسبوع الماضي، حيث طغت الرهانات في الأسهم المأمونة على حالة القلق قبيل محادثات تجارة مهمة بين الولايات المتحدة والصين ومفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وكان قطاع الأغذية والمشروبات الأوروبي من بين القطاعات التي حققت أكبر المكاسب، في حين ارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.9 في المائة بدعم من صعود سهم باير 1.4 في المائة بحسب "رويترز".

جاءت مكاسب باير، التي رفعت نظيراتها في قطاع الكيماويات أيضا، بفضل قول الشركة إن دعوى قضائية أمريكية فيما يتعلق بمبيد الأعشاب الجليفوساتي "راونداب" قد تأجلت حتى إشعار آخر.

وارتفع مؤشر قطاع الطاقة الأوروبي أيضا متتبعا صعود أسعار النفط، وكان من القطاعات الأكثر صعودا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 في المائة، بعدما تراجع ثلاثة في المائة الأسبوع الماضي بفعل التوترات المتعلقة بحرب تجارة محتملة عبر الأطلسي وسلسلة بيانات أمريكية وأوروبية ضعيفة.

وعوض المؤشر داكس الألماني خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.7 في المائة، بينما صعد المؤشر ايبكس الإسباني نحو واحد في المائة.

وقال إنجو شاشيل، مدير أبحاث الأسهم في كومرتس بنك، "البيانات الكلية الضعيفة الصادرة الأسبوع الماضي زادت توقعات خفض أسعار الفائدة، وبخاصة في الولايات المتحدة... وهي تدعم أسواق الأسهم."