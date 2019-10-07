ترمب: سأدمر اقتصاد تركيا إذا تجاوزت حدودها

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ"تدمير اقتصاد تركيا والقضاء عليه" إذا ما قامت أنقرة بأي أفعال يعتبرها "تتجاوز الحدود" في سورية، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق أنه لن يمنع غزو تركي للمنطقة.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر: "كما ذكرت بقوة في وقت سابق، ومن أجل أن أوكد: إذا ما قامت تركيا بأي أفعال، اعتبرها، بحكمتي العظيمة التي ليس لها مثيل، أفعالا تتجاوز الحدود، فإنني سوف أدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماما (كما فعلت من قبل)" في إشارة إلى العقوبات على تركيا العام الماضي.

وأكد أن تركيا والدول الأوروبية سوف تكون مسؤولة عن معسكر السجن الذي يحتجز فيه الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش الارهابي وعائلاتهم بشمال شرق سورية، مضيفا "لقد حان الوقت لآخرين في المنطقة، وبعضهم يتمتعون بثراء عظيم، أن يدافعوا عن أراضيهم".

ويواجه ترامب ضغوط في الكونجرس الأمريكي بشأن قراره بسحب القوات الأمريكية من منطقة الحدود السورية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن تركيا سوف تمضي قدما في تنفيذ العملية التي خططت لها منذ فترة طويلة في سورية، وأن الولايات المتحدة لن تشارك فيها.