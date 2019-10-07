كبير مستشاري ترمب الاقتصاديين : إلغاء إدراج الشركات الصينية ليس مطروحا

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الإدارة بدأت دراسة إجراءات لحماية المستثمرين الأمريكيين في الصين، لكن إلغاء إدراج الشركات الصينية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة "ليس أمرا مطروحا".

وأبلغ لاري كودلو الصحفيين "إلغاء الإدراجات ليس أمرا مطروحا. لا أعرف من أين جاء هذا الكلام."

وقال "ما ندرسه، في حقيقة الأمر، هو حماية المستثمرين، إجراءات حماية المستثمرين الأمريكيين... الشفافية والامتثال لعدد من القوانين،" مشيرا إلى شكاوى من البورصات.