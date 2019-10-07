وول ستريت تنخفض بفعل الحذر من المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين مع ترقب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع بعد بداية مضطربة للشهر في ظل مخاوف من انزلاق أكبر اقتصاد في العالم في حالة من الركود.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 71.39 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 26502.33 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.78 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 2944.23 نقطة. وفقد المؤشر ناسداك المجمع 26.07 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 7956.41 نقطة.