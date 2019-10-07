انخفاض معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في أغسطس

أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو انخفضت في أغسطس آب لأدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات، في الوقت الذي فشلت فيه إجراءات التحفيز التي اتخذتها بنوك مركزية في تهدئة المخاوف بشأن حدوث ركود.

وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو انخفض إلى -16.8 في أكتوبر من -11.1 في سبتمبر ، وذلك أدنى مستوى منذ أبريل 2013 ويقل عن متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز أشار إلى قراءة عند -13.0.

وفي سبتمبر ، تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بتقديم تحفيز لأجل غير مسمى لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو المتعثر. وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السلبية أكثر وتعهد بشراء السندات لأجل غير مسمى لدفع تكلفة الاقتراض للانخفاض أكثر.

كما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول للمساهمة في الحفاظ على النمو الاقتصادي المستمر منذ فترة قياسية.