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أسواق الأسهم- السعودية

9 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 187.8 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم ، إجراء 9 صفقات خاصة بنحو 187.8 مليون ريال على نحو 2.02 مليون سهم تمت على 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7932 نقطة، حيث ارتفع  السوق بنحو 30 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.37 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 1.73 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 66.3 مليون سهم.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة 

الأهلي

44.9

22,764

1,022,104

الأهلي

44.9

118,336

5,313,286

الأهلي

44.9

118,336

5,313,286

الإتصالات

103.6

265,311

27,486,220

الأهلي

44.9

69,377

3,115,027

الإتصالات

103.6

390,930

40,500,348

بدجت السعودية

36.6

40,000

1,464,000

الإتصالات

103.6

404,288

41,884,237

الإتصالات

103.6

595,712

61,715,763



















 

 

 
 























 

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