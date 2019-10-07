9 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 187.8 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم ، إجراء 9 صفقات خاصة بنحو 187.8 مليون ريال على نحو 2.02 مليون سهم تمت على 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7932 نقطة، حيث ارتفع السوق بنحو 30 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.37 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 1.73 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 66.3 مليون سهم.

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة الأهلي 44.9 22,764 1,022,104 الأهلي 44.9 118,336 5,313,286 الأهلي 44.9 118,336 5,313,286 الإتصالات 103.6 265,311 27,486,220 الأهلي 44.9 69,377 3,115,027 الإتصالات 103.6 390,930 40,500,348 بدجت السعودية 36.6 40,000 1,464,000 الإتصالات 103.6 404,288 41,884,237 الإتصالات 103.6 595,712 61,715,763



















































































