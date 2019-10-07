الملك يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعا من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه. وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
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