النرويج تشهد ارتفاعا للتدفقات المالية من النفط والغاز في ميزانية 2020

تشهد النرويج ارتفاعا في صافي التدفقات المالية الناتجة عن الأنشطة البترولية، بحسب ما ذكرته الحكومة في ميزانيتها لعام 2020، الصادرة اليوم . وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم بأن صافي التدفقات المالية من الأنشطة البترولية في النرويج، أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا، بلغ 245 مليار كرونة في ميزانية عام 2020، بالمقارنة مع 238 مليار كرونة في ميزانية .2019 ويشار إلى أن صافي التدفقات المالية لعام 2019 تم تخفيضها من تقدير سابق بلغ 263 كرونة، في ميزانية 2019 المعدلة التي تم إصدارها في مايو الماضي، بسبب انخفاض تقديرات أسعار النفط والغاز.