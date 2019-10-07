الفضلي : هناك فرص واعدة للاستثمارات الزراعية الناجحة بين السعودية والسودان

أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة أن هناك فرص واعدة للاستثمارات الناجحة خاصة في المجال الزراعي بين السعودية والسودان. جاء ذلك خلال كلمة له في اللقاء الذي عقد في مجلس الغرف السعودية بمشاركة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان بمشاركة أصحاب الأعمال السعوديين. وقال الفضلي أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والسودان بنسبة 4 % ؜ ليصل 4.6 مليار ريال عام 2018.