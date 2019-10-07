أمريكيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للطب 2019

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم اليوم فوز الأمريكيين ويليام كايلين وجريج سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب لعام 2019 عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين وتتكيف مع مستوياته.

وذكرت لجنة الجائزة أن معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة، مضيفة أن هذا الاكتشاف مهد الطريق لاستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى. وبحسب بيانات اللجنة ستقسم الجائزة التي تبلغ قيمتها نحو 830 ألف يورو (9 ملايين كرونه سويدي) بالتساوي بين العلماء الثلاثة.

يذكر أن أول جائزة نوبل في مجال علم وظائف الأعضاء أو الطب منحت في 1901 وحصل عليها منذ ذلك الحين 216 شخصا من بينهم 12 امرأة. وفي العام الماضي فاز أثنان من علماء المناعة هما الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسكو هونجو مناصفة بجائزة نوبل للطب لعملهما على اكتشاف تقنيات جديدة لمكافحة السرطان. ويجري تسليم الجوائز للفائزين سنويا في العاشر من ديسمبر في ذكرى وفاة نوبل.

وسيجري الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز نوبل في مجالات الفيزياء والكيمياء والآداب والسلام خلال الأسبوع الجاري أيضا بينما سيجري الإعلان عن جائزة نوبل في الاقتصاد الأسبوع المقبل. وفيما عدا الاقتصاد فان جوائز نوبل الأخرى تمنح وفقا لوصية رجل الصناعة السويدي الفريد نوبل (1896 - 1833) مخترع الديناميت.