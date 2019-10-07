وزير التعليم يسند تنفيذ 53 مشروعا متعثرا بقيمة 321 مليون ريال إلى "تطوير للمباني"

وجه الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم بإسناد استكمال تنفيذ 53 مشروعا تعليميا إلى شركة تطوير للمباني وذلك ضمن مشروعات المباني التعليمية المتعثرة والمفسوخ عقودها.

وأنهى الدكتور آل الشيخ توقيع محاضر الإسناد لاستكمال 11 مبنى في الأحساء بقيمة 77.239.232 ريال و 15 مبنى في المدينة المنورة بقيمة 96.626.964 ريال و 14 مبنى في عسير بقيمة 61.245.632 ريال وكذلك 8 مباني في مكة المكرمة بقيمة 61.751.620 ريال و 5 مباني في الرياض بقيمة 24.321.080 ريال.

ويأتي توجيه وزير التعليم في إطار توجه الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة وإيجاد الحلول العاجلة لها وبما يتماشى مع توفير بيئة تعليمية جاذبة تكتمل فيها عوامل السلامة والتجهيزات التعليمية الحديثة كما سيسهم ذلك في الحد من المباني المستأجرة واستكمال خطة الوزارة في التخلص منها باعتماد عدة برامج وحلول مساندة تهدف إلى سرعة الإنجاز والتنفيذ .

وسبق أن نفذت شركة تطوير للمباني العديد من المشاريع التعليمية بسرعة إنجاز عالية وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم والمباني المدرسية والمرافق الإدارية وطرحها وترسيتها وفقا لنظامها كذلك توفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية والتشغيلية وصيانتها وتطويرها.