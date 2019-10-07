الأمير خالد بن سلمان يلتقي ولي عهد أبوظبي

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، اليوم، محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ونقل الأمير خالد بن سلمان، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمّل محمد بن زايد الأمير خالد بن سلمان، تحياته إلى قيادة المملكة.

وخلال اللقاء، بحث الأمير خالد بن سلمان ومحمد بن زايد، العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، في المجالات كافة؛ وبالأخص التعاون الإستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين، في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وتناولت المباحثات مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها، والجهود المبذولة تجاهها.