تواصل الشركة السعودية للكهرباء التوسع في خدمة "برق" لإيصال الكهرباء للمشتركين الجدد خلال تسعة أيام فقط، حيث بدأت الشركة، أمس الأحد، تفعيل الخدمة في منطقة الباحة، لتشمل جميع المشتركين الجدد من جميع الفئات في المنطقة.
وبحســـب "السعــــودية للكهرباء"، فإن المشتركين الجدد ليسوا في حاجة إلى مراجعة أي من مكاتب الشركة، بعد أن تم الربط مع بوابة بلدي balady.gov.sa التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكانت الشركة قد أوضحت أنه يتم إرسال بيانات رخصة البناء آليا إليها، وبعد إشعار بدء البناء من خلال بوابة "بلدي"، تقوم الشركة بدورها في توصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع طالب الخدمة الجديد، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتبها، وأن تركيب العداد وإطلاق الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة، يتم بعد إشعار التشطيبات من خلال بوابة "بلــدي"، وتســـديد رســـوم الإيصال.
يذكر أن خدمة "برق" أطلقتها "السعودية للكهرباء" خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال "تيسير"، وتم تطبيقها في ست مناطق قبل أن يتم اليوم البدء في تفعيلها في منطقة الباحة، ومن المقرر تعميمها على جميع مناطق المملكة في منتصف عام 2020 المقبل.
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- «السعودية للكهرباء» تطلق خدمة «برق» في الباحة لإيصال الكهرباء للمشتركين الجدد خلال 9 أيام
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