مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطلق المرحلة النهائية لمشروع «أوركيدز» السكني

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إطلاق الأراضي السكنية المطورة لمشروع "أوركيدز"، خلال الفترة من 3 حتى 9 من تشرين الأول (أكتوبر) 2019، الذي سيقام في مركز العرض والمبيعات المخصص لمشاريع المدينة الاقتصادية في شارع الأمير سلطان في مدينة جدة. يمتد مشروع "أوركيدز" على مساحة 755 ألف متر مربع، ويضم 110 أراض سكنية مطورة تراوح مساحاتها بين 250 و600 م2، حيث تتميز بأسعار تنافسية تبدأ من 222.888 ريالا، وخطط سداد مرنة على خمس سنوات من دون فوائد جاهزة للتسليم، تلبي متطلبات الحياة العائلية كافة. ويتميز المشروع بقربه من الشاطئ العام إلى جانب أبرز المرافق الاجتماعية والسياحية في المدينة الاقتصادية، من أهمها مجمع أزميرالد الرياضي وملعب الجولف "رويال جرينز" والنادي الريفي ومول المروج.

من جهته، علق أنس نجمي، رئيس قطاع جودة الحياة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، "نحن سعداء بإطلاق المرحلة الأخيرة من الأراضي المطورة لمشروع "أوركيدز"، الذي يأتي تجاوبا للطلب والاهتمام المتزايد خلال طرح المرحلة الأولى". يعد المشروع السكني الجديد أحد برامج جودة الحياة للمدينة الاقتصادية تماشيا مع "رؤية المملكة 2030"، بضرورة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة، حيث يقدم فرصا واعدة للمواطنين لبناء منازل أحلامهم أو راغبي الاستثمار في الأراضي السكنية المطورة بأحدث أساليب البنية التحتية المتقدمة، فضلا عن شبكة تصريف مياه الأمطار". مشيرا إلى أنه روعي في تصميم مشروع "أوركيدز" أعلى مستويات العيش بأسلوب حياة مميز وفريد في أجواء عصرية راقية تحيطها أعلى درجات الخصوصية والأمان.

جدير بالذكر أنه صممت الأحياء السكنية المختلفة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطريقة حديثة وتتناسب مع متطلبات الأسرة السعودية العائلية وتتماشى مع برامج جودة الحياة و"الرؤية 2030"، بضرورة توفير السكن المناسب للعائلة السعودية مكتمل الخدمات والمقومات الأساسية، حيث يتمتع السكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة الاقتصادية.