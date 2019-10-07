معهد BCI البريطاني يمنح «العربي الوطني» جائزة «أفضل فريق عمل في استمرارية الأعمال»

حاز البنك العربي الوطني جائزة "أفضل فريق عمل في استمرارية الأعمال" في الشرق الأوسط من معهد استمرارية الأعمال ومقره بريطانيا، جاء ذلك خلال حفل أقيم أخيرا في مدينة أبو ظبي.

قال عبدالرحمن العنيزان مدير إدارة "استمرارية العمل" في البنك العربي الوطني "يأتي حصولنا على هذه الجائزة المرموقة من هيئة عريقة ومعروفة عالميا، تتويجا للتدابير التي اتخذها البنك لتطبيق أفضل الممارسات في مجال استمرارية الأعمال، التي تشمل برامج تدريب وفعاليات توعوية لمنسوبيه وإجراء اختبارات متنوعة حول كيفية مواجهة مخاطر محتملة وسبل تجنبها ومعالجتها أو الحد من أي تأثير سلبي لها في سير الأعمال"، وأكد العنيزان أن عمل جميع قطاعات البنك كفريق واحد كان له الإسهام الأكبر في تحقيق هذا النجاح.

تضاف الجائزة الجديدة إلى سجل البنك الحافل في مجال استمرارية الأعمال، منها حصوله على الجائزة الدولية لاستمرارية العمل العالمية لعام 2015، وشهادة BS-25999 العالمية في إدارة استمرارية العمل من هيئة المعايير البريطانية عام 2012، وجائزة أفضل مدير لاستمرارية العمل لعام 2008 من مجلة CIR المتخصصة في مجال التأمين والمخاطر.