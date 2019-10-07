«آيفون» رخيص من «أبل» العام المقبل

تستعد شركة الإلكترونيات الأمريكية "أبل"، لطرح هاتف جديد من طراز "آيفون" خلال الربع الأول من العام المقبل، بحسب "الألمانية".ووفقا لمينج شي كو، المحلل الاقتصادي لشركة أبل في شركة الاستشارات المالية "تي.إف سيكيوريتز"، فإن الهاتف الجديد سيكون مماثلا لـ"آيفون8" مع المعالج "أيه 13" الذي يشبه سلسلة "آيفون 11" وذاكرة بقوة 3 جيجابايت. وسيحتفظ الهاتف الجديد بخاصية زر هوم وبصمة الأصابع، حيث يستهدف مستخدمي "آيفون6" الذين يريدون خصائص نظام التشغيل "آي.أو.إس 13" لكنهم لا يريدون دفع مبلغ مالي كبير للحصول على الخصائص الجديدة. وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أحدث تطبيقات "أبل" التي تم طرحها في الشهر الماضي، تحتاج إلى جيل "آيفون 6 إس" أو جيل أحدث. وتبيع "أبل" حاليا "آيفون8" بسعر يبدأ من 449 دولارا، ومن المحتمل أن يكون الهاتف الجديد الذي سيشبه فئة "آيفون إس.إي" بهذا السعر أو بسعر أقل. وكانت الشركة قد طرحت أول جيل من الهاتف "آيفون إس.إي" عام 2016 وكان سعره 399 دولارا.
وبحسب التقرير الاقتصادي، فإن الهاتف الجديد المنتظر سيكون وسيلة "أبل" لجذب العملاء الذين يريدون الاستفادة من سمات وخدمات نظام التشغيل الجديد "آي.أو.إس 13" مثل "الواقع المعزز"، "أيه.آر" و"أبل أركيد" التي لا تعمل مع هاتف "آيفون إس".
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