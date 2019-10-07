اليوم .. لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي تناقش السوق المشتركة والاتحاد الجمركي

يترأس محمد الجدعان وزير المالية وفد المملكة للاجتماع الـ110 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد اليوم في مسقط، بمشاركة كل من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وعدد من المختصين من الجهات المعنية.

وسيناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، التي تهدف إلى تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، من بينها التوصيات المرفوعة من اللجان الفنية فيما يتعلق بموضوعات السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي لدول المجلس، والبرامج التوعوية عن أضرار التبغ ومخاطر تناول المشروبات المحلاة، ودعم الأنشطة والبرامج المشتركة لتطوير العمل الشبابي في دول المجلس، والجوائز المالية للجان التنظيمية للألعاب الرياضية في دول المجلس، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك عقد وكلاء وزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاجتماع الـ56 لوكلاء وزارات المالية التحضيري للاجتماع 110 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في مسقط.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها ما توصلت إليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية في دول المجلس، وقد اتخذت التوصيات المناسبة بشأنها.

كما أخذت اللجنة علما ببعض الموضوعات المعروضة عليها ومن ضمنها تقرير الأمانة العامة لدول المجلس بشأن ما تم تنفيذه من قرارات في اجتماعها السابق وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية.