شركة البترول الصينية تنسحب من تطوير حقل "بارس" للغاز في إيران

انسحبت شركة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي" اليوم من مشروع تطوير المرحلة الـ11 من حقل "بارس"، ما دعا بيجان زنقنة وزير النفط الإيراني إلى الإعلان عن تولي شركة "بتروبارس" الحكومية المشروع بمفردها.

وكان من المفترض أن تتعاون شركتا "توتال" الفرنسية و"سي إن بي سي" الصينية مع "بتروبارس" الإيرانية لتطوير المرحلة الـ11 من حقل بارس بموجب صفقة بقيمة 4.8 مليار دولار (4.1 مليار يورو) تم توقيعها في تموز(يوليو) 2017.

وتم التوصل للصفقة بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى الذي نص على رفع العقوبات عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي، منهيا عزلة اقتصادية عانتها طهران لسنوات.

ووفقا لـ"الفرنسية"، انسحبت "توتال" من المشروع بعد ثلاثة أشهر عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التخلي عن الاتفاق النووي في أيار(مايو) الماضي، وإعادة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني وغيره من القطاعات الحيوية في البلاد.

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية عن زنقنة قوله إن "شركة بتروبارس ستتولى تطوير المرحلة الـ11 من مشروع حقل جنوب بارس بشكل كامل".

ولدى سؤاله عما إذا تخلت شركة البترول الوطنية الصينية عن المشروع، رد زنقنة "نعم، لقد فعلت".

وتقلصت صادرات إيران من النفط أكثر من 80 في المائة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي من اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية.

وتؤكد الدول الأخرى المنضوية تحت الاتفاق النووي أي بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الصين، وروسيا تمسكها به على الرغم من انسحاب واشنطن، إلا أن جهودها في الحفاظ عليه لم تثمر حتى الآن.

وأشار زنقنة إلى أن "بتروبارس" لم تتول المشروع من البداية لأننا "كنا نريد استقطاب الاستثمار الأجنبي لهذا المشروع" كما أن الشركة الإيرانية كان "من المفترض أن تستفيد من خبرات هاتين الشركتين الأجنبيتين".

وتابع أن تطوير منصة للضغط المعزز سيتوقف على المحادثات بين مجموعة "مابنا" الإيرانية وشركات أخرى.

ووقعت "بتروبارس" في أيلول(سبتمبر) صفقة بقيمة 440 مليون دولار مع "شركة نفط وغاز بارس" التابعة للدولة لتطوير حقل غاز "بلال" الواقع في مياه الخليج.

وأدى تكثيف الضغط الأمريكي على إيران إلى عزوف المستثمرين عن العمل في البلاد، وفي العام الماضي، حلت مؤسسة البترول الوطنية الصينية محل توتال لتشغيل مشروع المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي بعدما أنهت الشركة الفرنسية مشاركتها كي لا تنتهك العقوبات الأمريكية.

لكن في أواخر العام الماضي، علقت المؤسسة الصينية الاستثمار في الحقل تحت ضغط من الولايات المتحدة.

وتملك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم لكنها ليست مصدرا كبيرا له بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها لعقود.