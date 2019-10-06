بتكلفة 4 مليارات دولار .. شركة يابانية تبني "مدينة ذكية" على مساحة 270 هكتارا في فيتنام

تعتزم شركة "سوميتومو" اليابانية بناء "مدينة ذكية" في فيتنام، وأقيم حفل لإطلاق مشروع بناء مدينة من الجيل القادم في العاصمة الفيتنامية، هانوي اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

وتعد شركتا "سوميتومو" وهي شركة تجارية يابانية وشركة عقارات فيتنامية المستثمرين الرئيسيين في هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات ومائتي مليون دولار.

وسيتم بناء منازل ومنشآت تجارية ومباني مكاتب على موقع مساحته 272 هكتارا. وستتميز هذه المنشآت بتكنولوجيا متقدمة مثل شبكات الجيل الخامس اللاسلكية وأنظمة أمان مجهزة بخاصية التعرف على الوجه.

ومن المقرر البدء ببناء المنطقة السكنية التي تبلغ مساحتها 73 هكتارا العام القادم.