انسحاب "شركة البترول الصينية" من تطوير حقل "بارس" الإيراني للغاز

أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة الأحد انسحاب شركة البترول الوطنية الصينية "سي ان بي سي" من مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل "بارس".

وكان من المفترض أن تتعاون شركتا "توتال" الفرنسية و"سي ان بي سي" الصينية مع "بتروبارس" الإيرانية لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس بموجب صفقة بقيمة 4,8 مليارات دولار (4,1 مليارات يورو) تم توقيعها في تموز/يوليو 2017.

وتم التوصل للصفقة بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى والذي نص على رفع العقوبات عن مقابل كبح برنامجها النووي.

وانسحبت "توتال" من المشروع بعد ثلاثة أشهر عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب التخلي عن الاتفاق النووي في أيار/مايو الماضي، وإعادة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني وغيره من القطاعات الحيوية لنظام طهران.

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية عن زنقنة قوله إن "شركة بتروبارس ستتولى تطوير المرحلة 11 (من مشروع حقل جنوب بارس) بشكل كامل".

ولدى سؤاله عمّا إذا تخلّت شركة البترول الوطنية الصينية عن المشروع، ردّ زنقنة "نعم، لقد فعلت".