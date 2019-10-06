"دو" الإماراتية للاتصالات : لا نرى ثغرات أمنية في تكنولوجيا الجيل الخامس لهواوي

قال سليم البلوشي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لرويترز اليوم الأحد إنه لا يرى دليلا على مخاوف أمنية بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي تكنولوجي.

وأضاف البلوشي "هواوي شريكتنا في شبكة الجيل الخامس... من المنظور الأمني... لدينا معاملنا الخاصة في الإمارات ونزور معاملهم... لم نر أي دليل على وجود ثغرات أمنية فيما يتعلق بالجيل الخامس بالتحديد".