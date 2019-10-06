تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي تسمح بالتنبؤ بسلوكيات الكائنات الدقيقة في مزارع البكتيريا

طور باحثون في جامعة "ديوك" بولاية نورث كارولينا الأمريكية منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها أن تضع نماذج للتفاعلات المستقبلية بين الكائنات الدقيقة المختلفة داخل مزارع البكتيريا. ومن الممكن تطبيق هذه المعادلات الخوارزمية على مختلف أنواع الأنظمة البيولوجية.

وأفاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج"، المتخصص في التكنولوجيا، بأن فريق الدراسة نجح في تطوير منظومة التعلم العميق للتنبؤ بالحركات الدائرية التي تقوم بها الكائنات الدقيقة داخل الدائرة البيولوجية في المزرعة البكتيرية. وتعمل هذه المنظومة بشكل أسرع من الأنظمة الحوسبية المعمول بها حاليا بواقع 30 ألف مرة.

ونقل "فيز دوت أورج" عن الباحث لينج تشونج يو، أستاذ هندسة الطب الحيوي في جامعة ديوك، قوله: "استوحينا فكرة هذه المنظومة من شركة جوجل عندما أعلنت أن شبكات الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تتفوق على الانسان في لعبة اللوحات التي تعرف باسم "جو".

وأضاف: "رغم أن اللعبة تعتمد على قواعد مبسطة، هناك خيارات كثيرة متاحة أمام الكمبيوتر من أجل التنبؤ بالخطوة التالية التي يتعين القيام بها، وقد جعلني ذلك اتساءل بشأن ما إذا كان من الممكن تطبيق نفس النهج في معالجة بعض القضايا البيولوجية المعقدة التي تواجهنا".

وأوضح: "استطاعت المنظومة الجديدة اكتشاف أنماط وتفاعلات بين متغيرات مختلفة داخل المزارع البكتيرية، لم يكن سوف يتسنى لنا اكتشافها بدون هذه المنظومة".