كاريكاتير 2019/10/6

- القروض ودعم العسكريين يرفعان قيمة الصفقات العقارية 37 % منذ بداية العام
- اليونان: التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في مياه قبرص «مستفزة»
- 405 آلاف موظف يعملون في قطاع الفندقة السعودي .. 81 % منهم أجانب
- «العدل»: مدة القضية لا تتجاوز 30 يوما في المحاكم العمالية
- اليوم .. استعراض التحول الرقمي في السعودية عبر «جايتكس دبي»
- «هيئة النقل»: ضوابط لحماية عملاء مكاتب تأجير السيارات من توقيع «سند لأمر»
- الجدل يتصاعد في ألمانيا حول حزمة إجراءات المناخ
كاريكاتير
- 1684 ريالا مساهمة برميل النفط المكافئ في الناتج المحلي.. الأعلى في 10 أعوام
- "هواوي" تنهي عمليات إنتاج هواتف "سامسونج" في الصين
- توقعات بإعلان وزير الطاقة الأمريكي استقالته الشهر القادم
- الدولار يستقر قبل بيانات الوظائف الأمريكية
- للمرة الخامسة هذا العام... المركزي الهندي يخفض سعر الفائدة
- انخفاض معدل البطالة في أمريكا إلى 3.5%.. أدنى مستوى في 50 عاما
- العجز التجاري الأمريكي يرتفع 1.6% خلال أغسطس
- "أبل" تعترف بعطل في "آيفون" وتعرض إصلاحه مجانا
- الركود الصناعي يدفع 10 مليار دولار لصناديق السندات
- تومسون رويترز تشتري "إف.سي بيزنس انتليجنس" المتخصصة في تنظيم الفعاليات للشركات
أضف تعليق