«الاتفاق» على صدارة الهلال

عزز فريق الهلال لكرة القدم صدارته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عقب فوزه على الاتفاق 4 / 1، في الجولة السادسة التي شهدت أيضا فوز الأهلي على الفيحاء 3 / 0، الشباب على العدالة 1 / 0، فيما تعادل التعاون مع أبها دون أهداف.

وابتعد الهلال بالصدارة بـ(16 نقطة) بفارق أربع نقاط عن الوحدة (12 نقطة)، فيما رفع الأهلي الثالث رصيده إلى (11 نقطة)، الشباب (9 نقاط)، التعاون (7 نقاط)، وتوقف العدالة عند (7 نقاط)، أبها (7 نقاط)، الاتفاق (6 نقاط)، وأخيرا الفيحاء (5 نقاط).

وحصد الاتفاق مليون ريال بحضور جماهيري بلغ 13558 مشجعا، وأيضا الفيحاء بحضور بلغ 3993 مشجعا، بينما فشل العدالة في ذلك بعد أن سجلت جماهيره حضور بـ5441 مشجعا، وأيضا التعاون بـ2100 مشجع. في الدمام، عمق الهلال جراح الاتفاق وألحق به الخسارة الثالثة على التوالي

4 / 1، حيث تقدم بهدف سجله كارلوس إدواردو من ركلة جزاء (20) وتعادل صالح العمري للاتفاق من ركلة حرة خارج منطقة الـ18 (29)، قبل أن يوسع صالح الشهري الفارق للهلال بهدف ثان عندما أكمل الكرة التي اصطدمت بالسوري عمر خربين داخل الشباك (56)، وأضاف الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثالث للهلال بعد أن راوغ أكثر من مدافع اتفاقي (76) ومن ثم اختتم إدواردو أهداف الهلال بالهدف الثاني له والرابع للأزرق مستفيدا من الكرة المرتدة من مبولحي (90).

من ملعب الفيحاء عاد الأهلي بانتصار كبير 3 / 0 افتتحها دجانيني تفاريس (23)، قبل أن يضاعف عبدالباسط هندي (50)، واختتم السوري عمر السومة (52).

وفي الأحساء، فتح الشباب صفحة جديدة وعاد إلى سكة الانتصارات التي غاب عنها منذ أن كسب الفتح 2 /1 في الجولة الأولى، عبر العدالة بفضل هدف سيباستياو جونيور "سيبا" (63).

في بريدة، استعاد التعاون توازنه بعد خسارتين متتاليتين أمام الهلال 1 / 2 في الجولة الخامسة، والاتحاد 1 / 3 في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية، بهدف قاتل في شباك ضيفه أبها سجله ساندرو مانويل (94).