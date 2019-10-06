لوشيسكو: سنبتعد عن المخاطر

وصف الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال لكرة القدم، جميع المباريات التي يلعبها فريقه بالنهائيات، مضيفا بعد الفوز على الاتفاق 4 / 1، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الخصم استحوذ على الملعب مع الضغط في الربع ساعة الأولى، لكن بعدها استطعنا العودة والسيطرة فنجحنا في تحقيق فوز مهم"، منبها إلى أن "جميع الأندية في دوري المحترفين، تتمتع بالقوة التنافسية".

وقال "الهلال لعب مباراة كبيرة أمام السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حينها اعتمدنا على اللاعبين الجاهزين من الناحية الفنية، الأهم تحقيق النقاط الثلاث، مشاركة البعض منهم جزء من خططنا إذ نحاول إبعاد المخاطر عن الفريق بشكل عام".

من جهته، قال الوطني خالد العطوي مدرب الاتفاق "أوجدنا عدة فرص لكننا لم نسجل سوى مرة واحدة، وهذا الفرق بيننا وبينهم، كنا نطمح في تحقيق نتيجة إيجابية لكن عاندتنا الظروف المحيطة بالفريق، المعاناة منذ بداية المسابقة، سنعمل على التصحيح خلال فترة التوقف الدولية".