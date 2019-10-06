عين ريال بيتيس على كويلار

يراقب نادي ريال بيتيس الإسباني، الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب فريق الهلال لكرة القدم، في خطوة قد تمهد لكسب توقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط وسطه وتكوين شراكة مع البرتغالي ويليام كارفالهو.

وأضافت صحيفة "ملعب ديبورتيفو" الكولومبية "ريال بيتيس، يرغب في ضم لاعب آخر يمكنه مرافقة لاعب الوسط البرتغالي في المحور، لقد تم اختبار أربعة من اللاعبين، لكن لم يقدم أي منهم مستوى جيد".

وتابعت "يعي النادي الإسباني، أن خروج كويلار، من الهلال، لن يكتمل بمبلغ أقل من 7.5 مليون دولار، القيمة التي دفعها مسيرو النادي الأزرق لكسب توقيعه قادما من نادي فلامنجو البرازيلي"، مشيرة إلى أن اللاعب الكولومبي أحد الأهداف ذات الأولوية لبيتيس، وهم على استعداد للقتال من أجله حتى اللحظة الأخيرة عندما يفتح سوق الشتاء المقبل".

وزعمت أن كويلار، يعاني حاليا بطئا في عملية التكيف مع الأجواء في الهلال، علما بأنه ظهر في أربع مباريات عطفا على أنه لم يدرج ضمن قائمته في دوري أبطال آسيا.

تأتي التطورات في ملف كويلار، بالرغم من أنه قدم أمس مستوى مرتفعا أسهم في انتصار الهلال، على مضيفه الاتفاق 4 / 1، في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.