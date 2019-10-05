ارتفاع عدد قتلى اضطرابات العراق إلى 72 ورفع حظر التجول في بغداد

قالت الشرطة العراقية ومسعفون اليوم السبت إن عدد القتلى جراء الاضطرابات العنيفة المستمرة منذ أربعة أيام ارتفع إلى 72 قتيلا بالإضافة إلى مئات المصابين. يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه السلطات حظر التجول الذي فرضته قبل أيام في بغداد وتحداه المحتجون.

وبحسب ما نقلت "رويترز"، عادت حركة المرور إلى طبيعتها في العاصمة وعم الهدوء الشوارع والميادين الرئيسية. وتغلق حواجز خرسانية المناطق التي تجمع فيها المحتجون بالآلاف خلال الأيام الماضية.