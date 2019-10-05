الصين تطلق قمر مراقبة ذي دقة عالية بنجاح

ذكر تقرير إخباري أن الصين أطلقت إلى الفضاء في وقت مبكر اليوم السبت قمرا صناعيا للمراقبة.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، جرى إطلاق قمر المراقبة من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي، شمالي البلاد، الساعة فجر اليوم بتوقيت بكين.

وأطلق القمر "قاوفن10-"على متن الصاروخ الحامل "لونج مارتش - 4 سي"، وقد دخل المدار المقرر له بنجاح. وكانت هذه مهمة الإطلاق رقم 314 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونج مارش".

وبحسب ما أوردته "شينخوا"، سيعمل قمر الاستشعار عن بعد بالأمواج الميكروية، وهو جزء من مشروع مراقبة عالي الدقة للأرض، يهدف إلى توفير صور بدقة أقل من متر بحسب ما نشرت"الالمانية".

وسيستخدم "قاوفن10-" في مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق وتقدير غلة المحاصيل، فضلا عن المساعدة في أعمال الإغاثة في حالات الكوارث. كما يمكن للقمر أن يساعد في الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية مثل مبادرة الحزام والطريق.

وتم تطوير القمر الصناعي والصاروخ الحامل بواسطة "أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا الطيران الفضائي" التابعة لشركة "الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء".