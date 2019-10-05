الحزم ينبش جراح الاتحاد

فيما أوقف فريق الحزم لكرة القدم انتفاضة الاتحاد ونبش جراحه من جديد، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2 / 1، حصد الفتح أول نقطة له هذا الموسم بعد التعادل مع ضيفه الرائد 2/2 أمس في الجولة السادسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقفز الحزم إلى المركز الرابع مؤقتا بـ(10 نقاط)، بينما تراجع الاتحاد خطوة حيث أصبح خامسا بـ(9 نقاط)، ورفع الرائد رصيده إلى (5 نقاط)، والفتح إلى (نقطة).

وحصد الاتحاد مليون ريال بعد أن بلغ عدد الجمهور الحاضر 20244 مشجعا، وكذلك الفتح بـ 7123 مشجعا.

وضم الحزم الاتحاد إلى ضحياه بعد أن كسب من قبل النصر على أرضه ووسط جمهوره 1 / 0، في الجولة الرابعة وبعده ضمك 4 / 0.

الاتحاد تقدم بهدف سجله هارون كمارا (6)، وتعادل فاجنر أليماو للحزم (45)، وأضاف إدريس فتوحي الهدف الثاني للحزم (83)، وكان الفتح قريبا من فوز كان يحتاج إليه بعد خمس خسائر متتالية، إلا أن الرائد خطف هدف التعادل في الوقت القاتل بجزائية.

الرائد استهل التسجيل أولا عن طريق ماركو بيريزفي (29)، وعادل ميتشيل دي فيردي النتيجة للفتح (34)، ونجح علي الزقعان من ترجيح كفة الفتح (41)، وأدرك محمد فوزير التعادل للرائد من ركلة جزاء (90).

وفي ختام الجولة تجرى اليوم أربع مواجهات، يحل الهلال (13 نقطة) ضيفا ثقيلا على الاتفاق (6 نقاط)، والشباب (6 نقاط) على العدالة (7 نقاط)، بينما يصطدم الفيحاء (5 نقاط) بالأهلي (8 نقاط)، ويستضيف التعاون (4 نقاط) نظيره أبها (7 نقاط).