تغريم الأهلي والنصر 30 ألفا

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، ناديي الأهلي والنصر، 15 ألف ريال لكل منهما، بسبب تأخر لاعبيهما في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني، خلال المواجهة، التي جمعتهما الجمعة الماضي، وانتهت دون أهداف ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوقفت لجنة الانضباط فهد الثنيان لاعب التقدم أربع مباريات عن جميع المباريات الرسمية، التي يحق له المشاركة فيها، وغرمته بدفع 30 ألف ريال، لتلفظه ألفاظا بذيئة تجاه حكم المباراة، التي جمعت فريقه مع النهضة، ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
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