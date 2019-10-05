إبعاد 3 أهلاويين عن الفيحاء

منع التونسي حاتم جمعة طبيب فريق الأهلي لكرة القدم، الثلاثي عبدالفتاح عسيري، محمد المجحد، والجزائري يوسف بلايلي من المشاركة في نزال الفيحاء اليوم في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل عودة الآلام لهم بعد الفراغ من تدريبات البارحة التي جرت على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها أن الآلام عادت للاعبين أثناء التحضيرات الأخيرة التي سبقت مواجهة اليوم، وقالت "فضل الجهاز الطبي إبعادهم وعدم المجازفة بهم حتى لا تتفاقم إصابتهم خاصة أنها في بدايتها".

من جهة أخرى، ضم المدرب صالح المحمدي الثنائي سلطان مندش، والبوسني الفيس ساريتش إلى قائمة اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين نظير الإصابات التي حدثت في صفوف الفريق أخيرا.

وأجل المحمدي الكشف عن ملامح التشكيلة الأساسية والاحتياطية التي سيدلف بها اللقاء إلى ما بعد المحاضرة الفنية التي سيجريها ظهرا.

وكان المحمدي قد ركز في التدريبات البارحة على الجانب التكتيكي بعد أن طالب اللاعبين بتنفيذ بعض الجمل الفنية قبل أن يطالبهم بتسديد الكرات من مسافات مختلفة.