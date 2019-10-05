راحة النصر .. 4 أيام

فرض البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر لكرة القدم، فقرات لياقية متنوعة من خلال التدريب الذي أجراه الأصفر أمس، والذي بدأ باجتماع بين المدرب واللاعبين، قبل أن يجري مناورة على كامل مساحة الملعب.

وحظي لاعبو النصر، براحة ستمتد لأربعة أيام تزامنا مع تأجيل مباراتهم مع الفيصلي، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، التي كان من المفترض أن تلعب في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر)، إلى السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بسبب انشغال ملعبي الملك فهد الدولي، والملز، بالتجهيزات الخاصة بموسم الرياض.

وسيعاود النصر، تدريباته الأربعاء المقبل تزامنا مع فترة التوقف الدولية الحالية، حيث سيحل ضيفا على الرائد، في الجولة السابعة من دوري المحترفين، في الـ19 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.