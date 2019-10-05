الناصر: المباراة .. هجومية

شدد خالد الناصر، مدير المركز الإعلامي في نادي الاتفاق، على صعوبة لقاء فريقه أمام الهلال في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال لـ"الاقتصادية": نعلم أن الأزرق، خرج بنتيجة إيجابية أمام السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ما جعله على أعتاب النهائي وبالتالي فإنه سيواجه الاتفاق بكل القوة، لكن في المقابل فإن فارس الدهناء، يرغب في مسح الصورة التي ظهر عليها أخيرا في لقاء أبها، أتوقع أن يلعب الفريقان مباراة ذات طابع هجومي جميل كعادتهما في كل اللقاءات التي تجمعهما".

وأضاف "الوطني خالد العطوي، مدرب الاتفاق، يدرك قوة التحدي في مواجهة الهلال، ذكر من خلال مؤتمره الصحافي أنهم سيقاتلون حتى آخر لحظة أملا في كسب النقاط وإرضاء الجماهير، مع مطالبتهم بالوقوف خلف اللاعبين لمساندتهم، أعتقد أنه حضر جيدا لتقديم فريقه المستوى الذي يرضي التطلعات".